Hoca Adayları Çoğaldı…

Haber: Birol Ertunç

Yerel ve ulusal medyada birçok isim gündeme gelirken en son İbrahim Üzülmez ve Giray Bulak isimlerinin de ön plana çıktığı belirtildi. Yönetimin bu isimlerle de masaya oturacağı detaylı bir görüşme yapacakları öğrenildi. İsimleri son olarak yönetim kurulu toplantısına sunacak olan transfer komitesinin verilecek yetki ile belirlenecek hocayı imza için Bolu'ya davet edecekleri öğrenildi. Ulusal basında ise İbrahim Üzülmez ismi en çok yer alan haber olarak dikkat çekti. Yönetimin son olarak Yalçın Koşukavak ile de görüşeceği öğrenildi.