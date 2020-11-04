Hoca değişikliği de işe yaramadı!

Haber: N.Halid Altundal

Kadrosuna önemli isimleri katarak sezona başlayan kırmızı-beyazlı ekip, son haftalarda yaşadığı mağlubiyetlerle taraftarını üzdü. Sezon başında takımın başına getirilen Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ligde çıktığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet 1 beraberlik alarak 1 puan topladı. Ahmet Taşyürek ile yollarını ayıran Boluspor'da takımın başına camianın istemediği Reha Erginer getirildi ve çıktığı 2 karşılaşmada 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Erginer ile 2.maçına çıkmasına rağmen takımda farklı bir dokunuş gösterememesi ve takımın güzel bir oyunu sahaya yansıtamaması ve durumun gitgide kötüye gitmesi hoca değişikliğinin de sonuç vermediğini ortaya koydu.