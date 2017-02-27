Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa, bir basın mensubunun istifa edecek misiniz sorusuna; “Bizim bilgimiz tartışılıyorsa oda Bolu’nun düşünmesi gereken şey. Biz buraya proje için geldik. Proje olmamış olsaydı, bizim Bolu’da işimiz olmazdı. Biz işimizin başındayız” ifadelerine yer verdi.

“İKİNCİ DEVRE HEMEN GOLÜN GELMESİ TAMAMEN OYUN PLANLARIMIZI BOZDU”

Çapa karşılaşmamın analiziyle başladığı basın toplantısında şunları dile getirdi: “Zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Sadece bizim karşılaşma değil, bundan sonraki süreçteki bütün maçların hepsi üst düzey, çekişmeli ve her takımın puana ihtiyacı olduğu haftalara girdik. Bunun bilinciyle buraya geldik. Zamanı iyi değerlendirip, rakibin ilerleyen dakikalarda alacağı riski değerlendirmek istiyorduk ama ilk devre bunu gayet iyi başardık. Skor olarak değil ama oyun felsefesi olarak. Oyun olarak buluşmuş olduğumuz topları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Zaman zaman çok bireysel düşündük. Doğru tercihler yapmadık. Oysa rakibin ilk devre pozisyonu yok. Bizim rakipten kazanmış olduğumuz topları doğru bir şekilde çıkamadık. Maçtan önce rakibi analiz yaptığımızda orta sahada oluşan alanları iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Ondan sonraki ikinci topu özelikle defansın arkasına kullanmamız gerekiyordu. Biz tam tersini yaptık. İlk devre bulmuş olduğumuz alanları yeterince değerlendiremedik. Son tercihleri iyi yapmadığınız zamanda pozisyona giremezsiniz. İkinci yarı aynı oyun felsefesiyle çıktık, değişiklik yaptık çünkü orta sahada top tutamıyorduk. Andre’yi oyuna almamızla birlikte topu daha çok takımda tutup rakibinde alacağı riski düşünerek öndeki 3 tane çabuk oyuncumuza defansın arkasında oluşabilecek boşlukları değerlendirmekti. Oyun felsefemiz ama ikinci devre hemen golün gelmesi tamamen oyun planlarımızı bozdu. 2’inci gol bu kadar tecrübeye sahip takımın yememesi gereken bir gol. 2-1'i yakalamak için pozisyonlar bulduk, onu da değerlendiremedik son vuruşlarımız iyi değildi. Samsunspor’u kutluyorum. Bizden daha fazla istediler. Bu ligde sadece kaliteniz yetmiyor. Aynı zamanda da istemeniz gerekiyor. Onlar bizden özellikle 1-0’dan sonra gayret içersindeydiler.”

“BİZ İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Bir basın mensubunun radikal kararlar alacak mısınız sorusuna Çapa şu yanıtı verdi: “Biz buraya hangi amaçla geldiğimizi çok çok iyi biliyoruz. O açıdan bundan 15 hafta öncede bu takımın teknik direktörüydük. O zamanki yaptığımız işlerde ortadaydı. Bugün tamamen biz yeni bir takım oluşturduk. Bunu hiç kimse göz ardı etmiyor. Gelen oyuncularında ne derece hazır olduğunu söylememe gerek yok. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Belki daha az kağıt üzerinde kaliteli oyuncularla, daha iyi işler yaptığımızı herkes gördü. Biz sadece süreç olarak doğru bir süreçte değiliz. Ama sezona başlayan ekipte bizdik, lider olan ekipte bizdik. Bizim bilgimiz tartışılıyorsa oda Bolu’nun düşünmesi gereken şey. Biz buraya proje için geldik. Proje olmamış olsaydı, bizim Bolu’da işimiz olmazdı. Biz işimizin başındayız