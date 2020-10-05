Hoca İstifa Etti mi?

Haber: Volkan Yılmaz

Transfer döneminde de Boluspor transfer komitesinden önce Boluspor'a imza atacak haberlere imza atan Ajansspor Ahmet Taşyürek'in gönderileceğini açıkladı. Haberde " TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollar ayrılıyor. İlk 4 haftada 3 mağlubiyet ile 1 beraberlik elde eden Boluspor'da yönetim Taşyürek'in bileti kesildi" ifadeleyerine yer verildi. Haberde ayrıca Boluspor'un Yusuf Şimşek ile görüşüldüğü haberi de yer aldı.

Resmi Açıklama Yok

TFF 1. ligin ilk 4 haftasında sadece 1 puan alarak ligin dibine demir atan Boluspor'da Giresunspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ahmet Taşyürek'in istifa ettiği ya da gönderildiği ile ilgili resmi bir açıklama henüz yayınlanmadı ve doğrulanmadı. Sosyal medyada "gönderildi" "yollar ayrıldı" gibi mesajlar çıksa da Boluspor'dan 04.10.2020 Saat 00.02 itibari ile resmi bir açıklama gelmedi. Camianın gönderilmesi için yoğun bir görüş belirttiği Taşyürek ile yönetimin görüşüp görüşmediği ise henüz belli değil.

Gündemde Hoca Değişikliği Yok!

Boluspor'da ilk 4 haftada alınan 1 puan camiayı memnun etmezken, gündeme gelen teknik ekip değişikliği ile ilgili yönetim tarafından henüz gündeme alınmadığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Boluspor yönetiminin teknik direktör Ahmet Taşyürek ile devam etmesinin beklendiği hoca değişikliği ile ilgili bir kararın henüz gündemde olmadığı belirtildi.