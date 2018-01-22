Haber: Esra Öztürk

BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Arzu ettiğimiz 3 puanı alamadık. Oynadığımız futbolla 3 puanı çok hak etmiştik. Liderle oynadık. Maçın 35 - 40 dakikası hariç maçı tek kale oynadık. Sahaya iyi oyun yansıttık. 75. dakikada penaltıyı kaçırdık. Kazanma adına her şeyi yaptı oyuncularım. Lidere karşı oynanan oyundan memnunum" şeklinde konuştu.

“RAKİBİMİZ BİZDEN ÜSTÜN OYNADI”

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Erzurumspor çok iyi takım. Rakibimiz bizden üstün oynadı. Sonuçta 1 puan bizim için güzel oldu. Buradan alınan 1 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.