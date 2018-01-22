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22 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Hocalardan maç sonu değerlendirmesi

    TFF 1. Ligin 18.haftasında BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kaldı. maçın sonunda iki takımın Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

    22 Ocak 2018 Pazartesi 11:07
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    Hocalardan maç sonu değerlendirmesi

    Haber: Esra Öztürk

    BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Arzu ettiğimiz 3 puanı alamadık. Oynadığımız futbolla 3 puanı çok hak etmiştik. Liderle oynadık. Maçın 35 - 40 dakikası hariç maçı tek kale oynadık. Sahaya iyi oyun yansıttık. 75. dakikada penaltıyı kaçırdık. Kazanma adına her şeyi yaptı oyuncularım. Lidere karşı oynanan oyundan memnunum" şeklinde konuştu.

    “RAKİBİMİZ BİZDEN ÜSTÜN OYNADI”

    Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Erzurumspor çok iyi takım. Rakibimiz bizden üstün oynadı. Sonuçta 1 puan bizim için güzel oldu. Buradan alınan 1 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 18.haftasında, BB

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