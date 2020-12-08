Haber: Volkan Yılmaz

Altay karşısında maça iyi başlayan ilk yarı adeta rakibine pozisyon vermeyen, adeta direkleri döven Boluspor ikinci yarı Gökhan'ın golüyle 3 puana uzanan Boluspor takım olma yolunda ilerliyor. 3 puan alışkanlığı da kazanılınca Boluspor'u izlemesi izleyenlere zevk vermeye başladı. Ama özellikle maçta iki isim oyundan alınana kadar adeta saç baş yoldurttu. Maçta etkisiz görünen ve daha önceki maçlarda da sarı kart gören Bekir Yılmaz bu maçı da boş geçmedi. Maç içinde herhangi bir varlık gösteremeyen Bekir 87'nci dakikada oyundan alınırken hocasına tepki gösterdi. Söylenerek yedek kulübesine oturdu. Diğer etkisiz bir isim de Rydell Poepon oldu. Maç içinde ayağına gelen her topu ezen, rakiple girdikleri ikili mücadelelerin neredeyse tamamını kaybeden Rydell Poepon'a hocası 67'inci dakikaya kadar katlanabildi. İki isim dışında Bolusporda oynayan, giren ve çıkanlar Boluspor'un takım olma yolunda elinden geleni yaparak ligin son sıralarında bulunan Boluspor'a nefes aldırdılar.