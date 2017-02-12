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12 Şubat 2017 Pazar
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    • HOKEY BELEDİYESPOR’A EMANET

    2016-2017 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap’ta oynanan son maçların ardından Bolu Belediyespor Erkek Hokey Takımı, Türkiye 3.sü oldu.

    12 Şubat 2017 Pazar 12:42
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    HOKEY BELEDİYESPOR’A EMANET

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Yıllardır Türkiye ve Bolu ilini Avrupa da temsil eden Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Bolu Belediyespor Hokey Takımımız, yaşadıkları onca sıkıntıya rağmen Erkekler Salon Süper Lig müsabakalarında sezonu Türkiye 3.sü olarak tamamladı. 21-25 Aralık tarihleri arasında Süper Lig 1. Etap karşılaşmalarında oynadığı 9 karşılaşmadan 7 galibiyet elde ederek 1. Etabı 2. Sırada tamamlayan Hokey takımı önceki gün düzenlenen 2. Etap karşılaşmalarını 3. Sırada tamamlayarak Bolu Belediyespor Kulübünü Hokey branşında da olduğunu gösterdi. Şampiyona sonrası direk çalışmalarına başlayan Hokey takımı Nisan ayı içerisinde düzenlenecek olan Açık Saha Hokey maçlarına hazırlanmaya başladı.

    Ertem'den kutlama geldi

    Hokey takımı ile ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem şunları söyledi: "Türkiye Hokey Federasyonu Süper Lig Erkekler kategorisi 2 etap üzerinden çift devreli lig usulüyle ilk devre etabı Gaziantep’te 2. Devre etabı Alanya’da olmak üzere düzenlendi. Oynanan 18 maçın 14’ünü galibiyet ile tamamlayan Bolu Belediyespor Kulübü sıralamada 3. oldu. Geçmişte Avrupa Şampiyonluğu bulunan ekibimiz yeni bir başarı ile Bolu’muzu en iyi şekilde temsil etmiştir. Başarılarından dolayı tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım."

    Anahtar Kelimeler: 2016-2017, Sezonu, Erkekler, Salon, Süper

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