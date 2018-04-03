Haber: Esra Öztürk

Türkiye Üniversiteler Arası Hokey Şampiyonası, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (AİBÜ) başladı. Şampiyonaya, AİBÜ’nün yanı sıra Harran, Atatürk, Kırıkkale, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Batman üniversitelerinin kadın ve erkek takımları katılıyor. Turnuva 1- 5 Nisan tarihleri arasında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Hokey Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlendi. BESYO Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz, BESYO Müdürü ve Federasyon Temsilcisi Doç. Dr. Ümid Karlı, SKS Daire Başkanı Dursun Özcan ile akademisyenler, sporcular ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Ümid Karlı, şampiyona hakkında bilgi verdi ve şampiyonada, 6 üniversiteden 5 kadın ve 5 erkek takımın mücadele ettiğini söyledi.

Takım kaptanlarını yanına davet ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise, tüm sporculara üniversitemize hoş geldiniz diyerek başarılar diledi. Fairplay ruhuna uygun bir şampiyona olmasını temenni eden Rektör Alişarlı, “Bunların hepsi birer dostluk maçı. Elbette bu maçlarda bir kazanan ve bir kaybeden olacak. Ama önemli olan centilmence mücadele edebilmek. Sizler hepiniz bizim gönlümüzün birincisisiniz.” dedi.

Üniversitelerin profesyonel takımların oluşmasına öncülük ettiklerini belirten Rektör Alişarlı, “Ümit ederim, ileriki zamanlarda profesyonel takımlarda bir araya gelip ülkemizi daha iyi yerlerde temsil edersiniz. Önümüzdeki yıllarda, alan hokey takımlarının sayısı daha da artar, zenginleşir; bizlere daha coşkulu, daha heyecanlı maçlar izleme fırsatı sunmaya devam edersiniz. Ben tüm sporcu arkadaşlarıma, takım kaptanlarına ve onları çalıştıran hocalarına teşekkürlerimi sunuyorum. Centilmence bir müsabaka olmasını, hak edenin, dostluğun kazanmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Açılış törenin ardından şampiyona, Harran Üniversitesi ve AİBÜ arasında yapılan karşılaşmayla devam etti.