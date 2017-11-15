Haber: Esra ÖZTÜRK

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde kampa giren milliler, 12-14 Ocak 2018’de Alanya’da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor. Kampta bulunan 30 sporcu, sabah saatlerinde yaylada kros ve kondisyon ağırlıklı çalışma yapıyor, akşam ise salon antrenmanına çıkıyor. Bolu’da pazar günü sona erecek birinci etap kampının ardından Mersin’de çalışmalarını sürdürecek milli takım, üçüncü ve son kampını Alanya’da yaparak, şampiyonaya katılacak. Milli Takım Antrenörü Yasin Yükseler, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesinde kamp çalışması yaptıklarını belirterek, “Bolu’yu seçmemizdeki amaç buranın rakım bakımından elverişli olması. Bolu kampımızda sporcu sayısında bir eleme yapacağız. İkinci kampımız Mersin’de olacak. Bu kampta taktiksel olarak bazı şeyleri oturtacağız. Son kampımızı ise Alanya’da gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.Yükseler, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek Avrupa şampiyonu olmak istediklerini sözlerine ekledi.