Hokey takımımız Alanya’da

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Gençlik Spor Merkezi Bayan Çim Hokeyi takımımız Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen olan 2020-2021 sezonu Kadınlar Salon 2.lig yükselme grubu play -off müsabakalarında ilk maçında Erdoğdu Spor Kulübü ile karşılacak.

Turgut Çırpan ve Ercan Aybatan hocaların çalıştırdığı takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor. Ceren Kahveci ,Hayrunnisa Narlı , Şevval Şirin , İrem Kocaağa , Sudenas Gül , Ece Kazan , Aslı Aydemir , Eylül Çındık , Eda Dura , Beyza Akman ‘ dan oluşan bayan çim hokeyi takımı ilimizi en iyi şekilde temsil edip, şehrimize madalya ile dönmek istiyor.

A gurubunda mücadele eden Gençlik Merkezi Spor kulübü takımızın gurubunda Cavidil SK, Erdoğdu SK ve Nizip Spor Lisesi SK takımları için bir üs tura çıkmak için mücadele edecek.