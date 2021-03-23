Hokey takımımız Alanya’da

Bolu Gençlik  Spor Merkezi Bayan Çim Hokeyi takımı 2020-2021 sezonu yükselme gurubu maçlarına Alanya’da başlıyor.

Hokey takımımız Alanya’da

Haber: N. Halid Altundal

Bolu  Gençlik  Spor  Merkezi   Bayan  Çim  Hokeyi   takımımız   Antalya’nın  Alanya   ilçesinde   düzenlenen olan  2020-2021  sezonu   Kadınlar  Salon  2.lig  yükselme  grubu   play -off   müsabakalarında ilk maçında  Erdoğdu Spor Kulübü ile karşılacak. 

Turgut Çırpan ve Ercan Aybatan hocaların çalıştırdığı takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor. Ceren  Kahveci ,Hayrunnisa  Narlı , Şevval  Şirin , İrem  Kocaağa , Sudenas  Gül ,  Ece  Kazan ,  Aslı  Aydemir , Eylül  Çındık , Eda  Dura ,  Beyza  Akman  ‘ dan  oluşan  bayan  çim  hokeyi  takımı  ilimizi en iyi şekilde temsil edip, şehrimize  madalya  ile  dönmek istiyor.

A gurubunda mücadele eden Gençlik Merkezi Spor kulübü takımızın gurubunda Cavidil SK, Erdoğdu SK ve Nizip Spor Lisesi SK takımları için bir üs tura çıkmak için mücadele edecek.

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