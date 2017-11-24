Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyespor Hokey takımı okul ziyaretlerindeki bir diğer adresi Doğa koleji oldu. Ziyarette takım öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Karşılama töreninin ardından Hokey takımı okulu ve sınıfları gezdiler. Okul geçişinin ardından Bolu Belediyespor Çim Hokey takımı küçük bir seminer vererek öğrencilere Çim Hokeyinin nasıl bir spor olduğunu anlattılar. Seminerin ardından okulun sporun salonunda mini bir gösteri maçı yapıldı. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.