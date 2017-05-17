Haber: Esra ÖZTÜRK

Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında 12 Mayıs’ta başlayan 2016-2017 Sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig 2. Etap maçları tüm heyecanı ile devam ediyor. Temsilcimiz Bolu Belediyespor önceki gün oynadığı Osmaniye GSK Takımını 1-0 yenerek grup liderliğine yükselirken, 2018 yılında İlimizi ve Ülkemizi Avrupa’da temsil edecek.

Yeni sezonda kulübümüzün bünyesine katılan ve geçtiğimiz yıllardaki başarılarını sürdürmeye devam eden Bolu Belediyespor Erkek Hokey Takımımız, Konya’da düzenlen 2016-2017 Sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig 2. Etap Maçlarında oynadığı oyunla rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Şampiyonluk maçında önceki gün Osmaniye GSK takımı ile karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan maçta tribünler tıklım tıklım dolarken, Bolu Belediyespor Bayan Hokey Takımımızda deplasmanda Erkek Hokey Takımımızı desteklemek için Bolu’dan 1 otobüs kaldırarak takım arkadaşlarına destek oldu. Yaklaşık 30 derece sıcağın altında oynanan maçta Bolu Belediyespor Erkek Hokey Takımımız güçlü rakibi karşısında aradığı golü ilk yarıda buldu. İkinci yarıda ise rakibine gol şansı tanımayan Bolu Belediyespor maçı 1-0 kazanarak puanını 31’e yükseltti ve grup lideri oldu. Grubunun en güçlü rakibini mağlup eden Bolu Belediyespor Erkek Hokey Takımımız böylece 2018 yılında İlimizi ve Ülkemizi Avrupa’da temsil edecek.

BAYAN TAKIMIMIZDA AVRUPA’YA GİDİYOR

Bolu Belediyespor Bayan Hokey Takımımız, 2018 yılında ilimizi ve ülkemizi Avrupa’da temsil edecek. Şubat Ayında Portekiz’e gidecek takımımız burada birbirinden güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. 2018 yılında hem Erkek hemde Bayan Takımımız Avrupa’da Bolu’yu temsil edecek.