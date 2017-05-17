banner133

banner128

banner101

17 Mayıs 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Hokeycilerimiz Avrupa biletini kaptı

    Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında 12 Mayıs’ta başlayan 2016-2017 Sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig 2. Etap’ta mücadele eden temsilcimiz Bolu Belediyespor takımı Osmaniye GSK’yi 1-0 yenerek Avrupa biletini kaptı.

    17 Mayıs 2017 Çarşamba 15:44
    Bu haber 45 kez okundu
    Hokeycilerimiz Avrupa biletini kaptı
    Haber: Esra ÖZTÜRK

     

    Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında 12 Mayıs’ta başlayan 2016-2017 Sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig 2. Etap maçları tüm heyecanı ile devam ediyor. Temsilcimiz Bolu Belediyespor önceki gün oynadığı Osmaniye GSK Takımını 1-0 yenerek grup liderliğine yükselirken, 2018 yılında İlimizi ve Ülkemizi Avrupa’da temsil edecek.

     

    Yeni sezonda kulübümüzün bünyesine katılan ve geçtiğimiz yıllardaki başarılarını sürdürmeye devam eden Bolu Belediyespor Erkek Hokey Takımımız, Konya’da düzenlen 2016-2017 Sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig 2. Etap Maçlarında oynadığı oyunla rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Şampiyonluk maçında önceki gün Osmaniye GSK takımı ile karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan maçta tribünler tıklım tıklım dolarken, Bolu Belediyespor Bayan Hokey Takımımızda deplasmanda Erkek Hokey Takımımızı desteklemek için Bolu’dan 1 otobüs kaldırarak takım arkadaşlarına destek oldu. Yaklaşık 30 derece sıcağın altında oynanan maçta Bolu Belediyespor Erkek Hokey Takımımız güçlü rakibi karşısında aradığı golü ilk yarıda buldu. İkinci yarıda ise rakibine gol şansı tanımayan Bolu Belediyespor maçı 1-0 kazanarak puanını 31’e yükseltti ve grup lideri oldu. Grubunun en güçlü rakibini mağlup eden Bolu Belediyespor Erkek Hokey Takımımız böylece 2018 yılında İlimizi ve Ülkemizi Avrupa’da temsil edecek.

    BAYAN TAKIMIMIZDA AVRUPA’YA GİDİYOR

    Bolu Belediyespor Bayan Hokey Takımımız, 2018 yılında ilimizi ve ülkemizi Avrupa’da temsil edecek. Şubat Ayında Portekiz’e gidecek takımımız burada birbirinden güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. 2018 yılında hem Erkek hemde Bayan Takımımız Avrupa’da Bolu’yu temsil edecek.   

     

    Anahtar Kelimeler: Konya, Saraçoğlu, Hokey, Sahasında, 12

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ZURNA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da haftaya “ DÜĞÜM “ mü çözülecek ?..
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ELLERİ ÖPÜLESİ ANNELERİMİZ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ETRAFINIZDA MOR İNEK VAR MI?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Baysal’lar burada vekiller nerede
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129