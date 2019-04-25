Hokeycilerimizden İl Müdürüne Ziyaret…

Haber: Gökhan Aksoy

Fransa’nın Douai kentinde oynanan EuroHockey Kadınlar Salon Avrupa Şampiyonası Challenge 1’de ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil eden Bolu Belediye SK bir üst şampiyona olan Tropy’e yükseldi ve şampiyona dönüşü Bolu Belediye Spor Kulübü bay ve bayan hokey takımları antrenörler Yasin YÜKSELER ve Ercan AYBATAN İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA’yı ziyarette bulundular. Ziyaret sırasında İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA, sporcular ve antrenörler ile birlikte şampiyona öncesi hazırlıkları ve şampiyonalardaki durumlarından ayrıca ilimizde yapılacak olan hokey sahasının durumu hakkında sohbet ettiler. Ziyaret sonrası GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak nazik ziyaretlerinden dolayı Bolu Belediye Spor Kulübü sporcularına antrenörlerimiz Yasin YÜKSELER ve Ercan AYBATAN’a teşekkür eder; başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.