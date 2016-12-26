Haber: Aysun Beykoz
2016-2017 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig 1. Etap Müsababakaları Gaziantep’te oynanıyor. Temsilcimiz Bolu Belediyespor şu ana kadar oynadığı 7 maçta 6 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.
Bolu Belediyesi Spor Kulübü-Özkar İnşaat Amasya Gsk: 7-3
Gaziantep Büyükşehir Bld Nizip Gsk-Bolu Belediyesi Spor Kulübü: 1-2
Boybeyi Spor Kulübü-Bolu Belediyesi Spor Kulübü: 1-9
Bolu Belediyesi Spor Kulübü-Gaziantep Gençlik Ve Spor Kulübü: 5-1
Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü-Bolu Belediyesi Spor Kulübü: 5-1
Bolu Belediyesi Spor Kulübü Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü: 10-3
Muğla Gençlik Ve Spor Kulübü-Bolu Belediyesi Spor Kulübü: 0-10
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