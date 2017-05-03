Haber: Ceylan Beykoz

25-28 Nisan 2017 tarihleri arasında AİBÜ Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalara, üniversitemizin yanı sıra Batman, Dicle, Gazi, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kırıkkale ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinin kadın ve erkek takımları katıldı.

Şampiyonanın sonunda kadınlarda; AİBÜ birinci, Kırıkkale Üniversitesi ikinci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üçüncü oldu. Erkeklerde ise Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi birinci, AİBÜ ikinci, Batman Üniversitesi üçüncü oldu. Şampiyona, ödül töreni ile sona erdi.