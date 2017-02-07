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07 Şubat 2017 Salı
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    • Hokeyde büyük başarı

    Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap müsabakaları sonunda Bolu Belediyespor takımı 3.oldu.

    07 Şubat 2017 Salı 12:24
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    Hokeyde büyük başarı

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Müsabakalarda,şampiyon Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü oldu. Atatürk Spor Salonu’nda 5 gün boyunca gerçekleştirilen müsabakalarda 10 takım mücadele etti. Son gün oynanan maçların ardından birinci Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, ikinci Nizip Belediyespor Kulübü, üçüncü ise Bolu Belediyespor oldu. Müsabakaların gol kralı Nizip Belediyespor Kulübü’nden Ebubekir Güden, en iyi oyuncu Gaziantep Polisgücü takımından Mahmut Yunus Cengiz ve en iyi kaleci Nizip Belediye Spor Kulübü’nden Gökhan Oktar oldu. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan yaptığı açıklamada Salon Hokeyi Süper Ligi'nin 2. etabını tamamladıklarını söyledi. Bu organizasyonda iki takımın bir alt lige düştüğünü aktaran Karakan, "Burada şampiyon olan kulübümüz 2018 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bizi temsil edecek. Avrupa'daki başarımızdan dolayı Avrupa'da salon hokeyinde 2 takımız ülkemizi temsil edecek" dedi. “Yetenekli oyuncuların performansını bir kez daha gördük” Alanya'da her şeyin çok güzel geçtiğini söyleyen Karakan, çok üst düzey maçlar izlediklerini belirtti. Yetenekli oyuncuların performansını bir kez daha gördüklerini ifade eden Karakan, "Türk hokeyi çok gelişiyor. Bunun mükafatını da Avrupa ve dünya şampiyonasında inşallah hep birlikte göreceğiz" diye konuştu. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Federasyon Başkan Vekili Bayram Yüksel, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve federasyon yetkilileri tarafından aldılar.

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