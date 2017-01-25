Haber: Ceylan Beykoz

Bu sezon başı bünyemize kattığımız Hokey Takımı meyvelerini vermeye başladı. Bolu Belediyespor Bay-Bayan Hokey Takımından 7 oyuncu milli takım kampına davet edildi. Hafta sonu Ankara’da toplanan Milli Takım Kampına Mert Taşkaya, Hazime Nur Kızılırmak, Ayla Esen, Kübra Güzelal, Özge Çalayır ve Selin Güzeller katıldı. Bolu Belediyespor Yönetim Kurulu olarak, Milli Takım kampına davet edilen oyuncularımızı ve antrenörlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.