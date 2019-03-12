Hokeyde Türkiye 4.Lüğü Geldi

Haber: Esra Öztürk

Amasya Spor Salonu'nda 7 Mart'ta başlayan şampiyonaya, kızlar ve erkekler kategorisinde toplam 24 takımdan 300 sporcu katıldı. Şampiyonada, erkeklerde Diyarbakır il karması birinci, Kocaeli il karması ikinci, Amasya il karması üçüncü, Kahramanmaraş il karması dördüncü oldu. Kızlarda ise Adana il karması birinciliği, Kırıkkale il karması ikinciliği, Konya il karması üçüncülüğü, Bolu il karması dördüncülüğü elde etti. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de hokeyin daha iyi ve tanınır bir spor haline geleceğini söyledi. Bu turnuvalarda çok yetenekli çocukların keşfedildiğini belirten Yüksel, "Bu lig, bu sporcular, Türkiye Hokey Federasyonunun ve milli takımın alt yaş grubunu oluşturan sporcular. Onun için bu ligi çok önemsiyoruz. Son derece çekişmeli ve heyecanlı bir turnuva oluyor. Bu lig ve bu sporcular hokeyin geleceği. Hocalarımızın ve oyuncularımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 14:56