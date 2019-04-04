Horoz Canını Zor Kurtardı

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Abalı Denizlispor, evinde Altay ile 3-3 berabere kaldı.

Horoz Canını Zor Kurtardı

Haber: Gökhan Aksoy

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kağan Bingül, Ali Tuna

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 58 Kehinde), Ziya Alkurt (Dk. 46 Mbamba), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 76 Muhammed Himmet Ertürk), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Tavares (Dk. 60 Merter Yüce), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 90+1 İbrahim Öztürk), Putsila, Paixao, Tatos, Kappel, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu

Goller: Dk. 6 Recep Niyaz, Dk. 82 Kehinde, Dk. 90+4 Mehmet Akyüz (penaltıdan) (Abalı Denizlispor), Dk. 32 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 40 Paixao, Dk. 65 Kappel (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 86 Tatos (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 25 Deniz Vural, Dk. 59 Mbamba, Dk. 64 Alperen Babacan, Dk. 84 Kehinde, (Abalı Denizlispor), Dk. 63 Mustafa Murat Uslu (Altay) 

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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