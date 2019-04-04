Horoz Canını Zor Kurtardı

Haber: Gökhan Aksoy
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kağan Bingül, Ali Tuna
Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 58 Kehinde), Ziya Alkurt (Dk. 46 Mbamba), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 76 Muhammed Himmet Ertürk), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Tavares (Dk. 60 Merter Yüce), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 90+1 İbrahim Öztürk), Putsila, Paixao, Tatos, Kappel, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu
Goller: Dk. 6 Recep Niyaz, Dk. 82 Kehinde, Dk. 90+4 Mehmet Akyüz (penaltıdan) (Abalı Denizlispor), Dk. 32 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 40 Paixao, Dk. 65 Kappel (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 86 Tatos (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 25 Deniz Vural, Dk. 59 Mbamba, Dk. 64 Alperen Babacan, Dk. 84 Kehinde, (Abalı Denizlispor), Dk. 63 Mustafa Murat Uslu (Altay)