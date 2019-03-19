Horoz Süper Lige Yaklaştı

Spor toto 1. lig'in 26. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 yendi. Afjet Afyonspor'un ligde 25 puanı bulunuyor, Denizlispor ise 54 puana sahip.

Horoz Süper Lige Yaklaştı

Haber: Gökhan Aksoy

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Mehmet Güven, Metin Yüksel (Dk. 46 Onurcan Güler), Nazmi Candoğan (Dk. 80 Ajeti), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç (Dk. 61 Onur Ramazan Toprak), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Dk. 87 Kehinde), Recep Niyaz (Dk. 76 Mbamba), Burak Çalık (Dk. 74 Gökhan Süzen), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı

Goller: Dk. 24 Ziya Alkurt, Dk. 36 Recep Niyaz, Dk. 45+4 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor), Dk. 67 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Mehmet Güven (Afjet Afyonspor), Dk. 78 Furkan Şeker (Abalı Denizlispor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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