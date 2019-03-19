Horoz Süper Lige Yaklaştı

Haber: Gökhan Aksoy
Stat: Afyonkarahisar Zafer
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Mehmet Güven, Metin Yüksel (Dk. 46 Onurcan Güler), Nazmi Candoğan (Dk. 80 Ajeti), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç (Dk. 61 Onur Ramazan Toprak), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş
Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Dk. 87 Kehinde), Recep Niyaz (Dk. 76 Mbamba), Burak Çalık (Dk. 74 Gökhan Süzen), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı
Goller: Dk. 24 Ziya Alkurt, Dk. 36 Recep Niyaz, Dk. 45+4 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor), Dk. 67 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 77 Mehmet Güven (Afjet Afyonspor), Dk. 78 Furkan Şeker (Abalı Denizlispor)