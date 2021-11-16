Horoz’da Tekke disiplini

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altaş Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, disiplin kurallarıyla ön plana çıktı. Kulüp binasında ve antrenman tesislerinde Tekke'nin disiplini fark edilirken, yeşil siyahlı kurmaylar antrenman sahasına bile inemiyor. Futbolcuların izin istekleri için, "Antrenman sahası ve tesisler için izinleri benden, şehir dışı izinlerini ise futbol şube sorumlusundan alacaksınız' diye tavrını koyan Tekke, takım olmanın önemini her defasında futbolcularına hatırlatıyor. Saha içinde bir bütün halinde takım oyunu oynamaları gerektiği üzerinde duran Tekke, kimsenin şahsi oynama lüksü olmadığını sık sık hatırlatıyor.

Savunmadan başladı

Ligde geride kalan 11 maçta kalesinde 16 gol gören Altaş Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke takım savunmasına ağırlık verdi. Milli maç arasını bir hafta boyunca takım savunması çalışarak geçiren yeşil siyahlılar Keçiörengücü maçına odaklandı. Horoz'un yaşadığı sorunları belirleyen Tekke, geçtiğimiz hafta boyunca öğrencilerine savunma varyasyonları çalıştırdı. Arada takıma bir gün tek bir gün çift antrenman yaptıran Tekke savunma zaaflarını ortadan kaldırmak amacı ile korner ve duran top organizasyonlarının yanı sıra takım halinde savunma antrenmanları yaptırdı, "Önce savunmamızı sağlamlaştıracağız" dedi.

Gençlere prim morali

TFF Elit U-19 Ligi 1. Lig 3. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 7'ye çıkarıp 3. sıraya yükselen Altaş Denizlispor'da, genç futbolculara toplam 10 bin lira prim sözü verildi. Maç bitimi soyunma odasına girip teknik heyeti ve futbolcuları tebrik eden başkan yardımcısı Fethi Akcan ile altyapıdan sorumlu asbaşkan Recep Dayı, 5'er bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira prim sözü verdi.

Cezalı Oğuz Yılmaz forma giyemeyecek

Altaş Denizlispor'da, defansın önemli ismi Oğuz Yılmaz sarı kart cezası nedeniyle 21 Kasım Pazar günü oynanacak Keçiörengücü maçında forma giyemeyecek. Horoz'da, Muğdat Çelik, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu ve Muhammed Gönülaçar da ceza sınırında bulunuyor.