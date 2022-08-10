Hull City kupaya veda etti

Haber: Uğur Balaban

Hull'un tek golü ise Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda kaleci Harry Lewis'in sırtına çarpan topla geldi. Bu sonuçla Hull City kupaya ilk turdan veda etti.

İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Bradford City'le kozlarını paylaştı.

Maçtan dakikalar

Turuncu-Siyahlılar, 24. dakikada milli futbolcumuz Ozan Tufan'la harika bir gol buldu. Yıldız oyuncu ceza alanı dışından çok sert vurdu, önce üst direğe çarpan ardından da kaleci Harry Lewis'in sırtına çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

Hull City ilk yarının bitimine 6 dakika kala yıkıldı. İngiltere 2.Lig temsilcisinin forveti Andy Cook önce 39'da ardından da 44'te sahneye çıktı ve devreyi Brantford'un 2-1 önde girmesini sağladı.

İkinci yarıda ise Hull City'nin ağırlık koyduğu bir oyun olsa da mücadeleden başka gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Ozan Tufan ikinci yarının başında oyundan çıkarken, Fenerbahçe 'den, Hull'a transfer olan Allahyar Sayyedmanesh 63 dakika sahada kaldı. Süper Lig 'den tanıdığımız Benjamin Tetteh 63'te, Oscar Estupinan ise 73'te oyuna dahil oldu. Bir diğer milli oyuncumuz Doğukan Sinik ise karşılaşmanın maç kadrosunda yer almadı. Bu skorla Hull kupaya veda etti.