Hull City’den Nwakaeme hamlesi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan sonraki durağı merak edilirken İngiliz ekibi harekete geçti. İngiliz ekibinin Anthony Nwakaeme'nin temsilcisiyle görüştüğünü İngiliz basını duyurdu.

Hull Cıty'den Anthony Nwakaeme hamlesi

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Acun Ilıcalı'nın Türkiye'den bir transfer yapmak istediği belirtildi. Daha önce Ozan Tufan, Allahyar ve Doğukan Sinik'i Süper Lig'den kadrosuna katan İngiliz ekibinin Anthony Nwakaeme için de harekete geçtiği ifade edildi.

Anthony Nwakaeme düşünmek için süre istedi

Nijeryalı futbolcunun gelen teklife sıcak baktığı ve düşünmek için süre istediği öne sürüldü. Tecrübeli futbolcu ilerleyen yaşı nedeniyle futbol kariyerinin son transferlerinden birini yapabileceğini düşündüğünden maddi olarak yüksek bir teklif bekliyor.