Hüsamettin Yener, Göztepe’ye transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Altınordu'da forma giyen Hüsamettin Yener'i transfer etti.

Hüsamettin Yener, Göztepe’ye transfer oldu

Haber: S. Özge Yücel

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor Hüsamettin Yener ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen sezon Altınordu ile 36 maça çıkan Yener, 6 gol atıp, 4 de asist yaptı.

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