Hüsamettin Yener, Göztepe’ye transfer oldu

Haber: S. Özge Yücel
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor Hüsamettin Yener ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçen sezon Altınordu ile 36 maça çıkan Yener, 6 gol atıp, 4 de asist yaptı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Altınordu'da forma giyen Hüsamettin Yener'i transfer etti.
Haber: S. Özge Yücel
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor Hüsamettin Yener ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçen sezon Altınordu ile 36 maça çıkan Yener, 6 gol atıp, 4 de asist yaptı.