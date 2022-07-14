Hüsamettin Yener, Göztepe’ye transfer oldu

Haber: S. Özge Yücel

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor Hüsamettin Yener ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen sezon Altınordu ile 36 maça çıkan Yener, 6 gol atıp, 4 de asist yaptı.