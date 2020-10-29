Hüseyin Eroğlu'ndan 300. maç yorumu



Haber: Volkan Yılmaz

Eroğlu, Altınordu Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile gönül birlikteliğinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Kişisel hedeflerim yok, kulübümüzün hedefleri var. Sekiz yıl önce uzun olduğunu bildiğimiz bir yola çıktık ve halen yürüyoruz. Benim için önce kulübümüzün yararı gelir. Kişisel hedefleriniz kulübün menfaatleri ile çatışırsa başarılı olmanız mümkün değildir." Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ise "Sadece bu bile başlı başına bir başarı hikayesi." ifadesine yer verdiği açıklamada, şunları kaydetti: "Allah Hüseyin hocamızın yolunu açık etsin. Allah iyi düşünen, iyi çalışan, iyi insan olan, iyilik yapan, adaletli olan, paylaşımcı olan, eşitlikçi olan herkesin yolunu açık etsin."