banner133

banner128

banner101

20 Nisan 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Hüseyin Eroğlu: 'Tüm maçları kazanmaya adayız'

    Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Gerçek kimliğimiz ile devam ettirebilirsek bütün maçları kazanmaya adayız." dedi.

    20 Nisan 2017 Perşembe 14:02
    Bu haber 52 kez okundu
    Hüseyin Eroğlu: 'Tüm maçları kazanmaya adayız'

    Haber: Ceylan Beykoz

    TFF 1. Lig'de Boluspor’u 2­0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu,

    "Gerçek kimliğimiz ile devam ettirebilirsek bütün maçları kazanmaya adayız." dedi. Eroğlu,

    maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son haftalarda ligin formda ekiplerinden, oynadığı

    futbolu skora yansıtan bir takımla karşılaştıklarını belirtti.

    Son iki haftada oynadıkları maçları kazandıklarını hatırlatan Hüseyin Eroğlu, oyuncuların kendi

    kimliklerini sahaya yansıtmaya başladıklarını ve skorla beraber takımın öz güveninin arttığını

    vurguladı.

    Boluspor maçında 6 tane genç futbolcuyla sahaya çıktıklarını belirten Eroğlu, "Futbolun

    doğrularını fiziksel ve taktiksel anlamda yapabiliyorsa her futbolcum her an oynayabilecek

    durumdadır." diye konuştu.

    Eroğlu, maça iyi başlamadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

    “Sonradan oyun kontrolümüze geçti. Tempoyu yükselttiğimizde rakibin buna karşılık

    veremeyeceğini biliyorduk. Topa sahip olarak da rakibin dengesini bozmaya çalıştık. Golü

    bulduktan sonra oyun tamamıyla bize geçti. Hak ettiğimiz bir galibiyet diye söyleyebilirim. 3'te 3

    oldu belki 2 yıl önce böyle bir başlangıçta da yine aynı konuşmayı yapmıştım. Yine aynı şeyi

    söyleyeceğim. Gerçek kimliğimiz ile devam ettirebilirsek bütün maçları kazanmaya adayız yeter

    ki kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışalım."

     

    Anahtar Kelimeler: Altınordunun, Teknik, Direktörü, Hüseyin, Eroğlu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Benliğime Döneceğim Güne
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR OTİZM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇAĞA” LILAR “BAL” LILAR …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Referandum sonuçları üzerine
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129