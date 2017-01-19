Haber: Aysun Beykoz

21 Ocak - 12 Şubat 2017 tarihleri arasında 1400 izcinin katılacağı kamp zorlu kış ve doğa şartlarında hayatta kalma eğitimlerine ev sahipliği yapacak. Bolu Kış Kampı ayrıca katılımcı gençlere günlük hayatın karmaşasından, teknoloji ve internetin getirdiği sanal yoğunluktan uzaklaşarak yüz yüze, sosyal ve gerçek iletişim imkanı da sağlayacak.

Kampa bin 400 izci katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Bolu Aladağ'da gerçekleştirilecek İleri Düzey Kış İzci Kampı için geri sayım başladı. İzcilik faaliyetlerinde bir dünya markası olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir haftalık kış kamplarından olan Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı'na 1400 izci katılacak.

Son kafile Suriyeli izcilerden oluşacak

Çoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü izcilerinden oluşan 500 kişilik ilk izci kafilesi 21 Ocak'ta, ikinci kafile ise 29 Ocak'ta, Suriyeli çocuk ve gençlerden oluşacak olan son kafile de 4 Şubat'ta ileri seviye izcilik eğitimleri almak için Bolu'daki kamp alanına uğurlanacak.

Kış kampında deneyimli izciler yer alabiliyor

Eğitimleri, doğa ve hava şartları, yaşam koşulları gibi nedenlerle Bolu Kış Kampı'na izcilik alanında deneyimli olan gençler katılabiliyor. Kampa katılabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ümraniye Yaz İzci Kampı'na en az iki kez, Çanakkale Milli Bilinç Kampı'na da birer kez katılmış olmak gerekiyor.

Hayat kurtaran eğitimler

Her sene yarı yıl tatilinde düzenlenen, gençlerin ağır kış şartları altında kamp yapma ve hayatlarını idame ettirme becerilerini kazanma amacı ile gerçekleştirilen kampta izcilik faaliyetlerinin ve eğitimlerinin büyük çoğunluğu arazide gerçekleştirilecek. Kamp sırasında kızak ve kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda vahşi hayvan izi takibi ve yön bulma gibi hayati öneme sahip eğitimler verilecek.

Kampın tüm ihtiyaçlarını İBB karşılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığı ile kampa ulaşım, yemek ve sağlık gibi alanlarda lojistik destek veriyor. Kampa gidecek ilk kafile 21 Ocak Cumartesi günü saat 08:30'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Saraçhane) önünden hareketle Bolu'ya uğurlanacak.