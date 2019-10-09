İç Sahada da Yok

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig’de bu sezon hiç maç kazanamayan tek takım olan Boluspor, evinde oynadığı 3 maçın 2’sini kaybederken, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Geçtiğimiz sezona fırtına gibi giren Boluspor bu sene ise tam tersini yaşıyor. Temsilcimiz bu sezon ilk saha maçında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak Bolu’daki ilk ve tek puanını aldı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra iç sahada oynadığı 2 maçtan, Altay mücadelesini 2-0, İstanbulspor maçını ise 2-1’lik skorla kaybetti. Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrasında Boluspor, kendisi gibi zor günler geçiren Giresunspor’u konuk edecek.