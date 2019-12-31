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İç Sahada da Yokuz

TFF 1’inci ligde 2019 – 2020 sezonunun ilk yarısında oynanan 73 maçı ev sahibi ekipler kazandı. Evinde en fazla maç kazanan ekip 7 galibiyetle Hatayspor olurken, 6 maç kazanan Keçiörengücü, Bursaspor ve Erzurumspor ekipleri 2’inci sırayı aldı

İç Sahada da Yokuz

Haber: N.Halid Altundal

İÇ SAHA GALİBİYET DAĞILIMI

TFF istatistiklerine göre sezonun ilk yarısında Adanaspor, Boluspor, Fatih Karagümrük 2;  altay, Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor, İstanbulspor ve Osmanlıspor 3;  Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor 4; Akhisarspor, Cesar Grup Ümraniyespor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor 5 iç saha maçından galip ayrıldı.

TFF MİSAFİR TAKIM GALİBİYET SAYILARI VERİLERİ        

TFF Misafir Takım Galibiyet Sayıları verilerine göre, TFF 1’inci Ligde deplasman maçlarında en fazla galibiyet alan ekip 5 maçla Menemenspor oldu, bu ekibi 4 galibiyetle Hatayspor, Fatih Karagümrük takımları izledi. Erzurumspor, Altay ve Bursaspor 3; Adana Demirspor, Akhisarspor, Ümraniyespor 2; Balıkesirspor, Eskişehirspor, Giresunspor, İstanbulspor, Keçiörengücü ve Osmanlıspor 1 deplasman maçı kazandı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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