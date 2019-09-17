İçerde de Kötü, Dışarıda da

Haber: Esra Perçin

Kırmızı beyazlı ekip oynadığı 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, attığı 1 gole karşılık kalesinde 5 gol gördü.

BOLUSPOR’UN İÇ VE DIŞ SAHA PERFORMANSI

Kırmızı beyazlı ekip iç sahadaki maçlarında 1 mağlubiyet ve bir de beraberlik elde etti. Adana Demirspor ile berabere kalan Boluspor iç sahada gol bulamazken kalesinden 2 gol çıkardı. Boluspor deplasmandan ise henüz puan getiremedi. 1. haftada Osmanlıspor’a yenilen ekip, 3. haftada da Erzurum deplasmanından puansız geldi.

BURSASPOR YÜKSELİŞTE, ÜMRANİYESPOR DÜŞÜŞTE

4’üncü hafta sonunda 9 puanda kalan Ümraniyespor liderliğini devam ettirirken yükselişe geçerek puanını 9’a çıkaran Bursaspor ikinci sıraya yerleşti. 8 puanlı üç takımdan, Evinde puan yitiren Hatayspor 3, Karagümrrük 4, Keçiörengücü ise 5’inci sırayı aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Boluspor 6, Giresunspor 17, eksi 5 puanlı Eskişehirspor ise son sırada kaldı.

ÜMRANİYE VE BURSASPOR 3 MAÇ KAZANDI

TFF 1’inci Ligde en fazla galibiyet alan ekipler 3 maçla Ümraniyespor ve Bursaspor oldu. Boluspor, Giresunspor ve Eskişehirspor galibiyet hasretini 4’üncü hafta da sürdürdü. Ümraniyespor, Bursaspor, Balıkesirspor beraberlikleri bulunmayan 3 takım olarak sıralanırken, en fazla beraberlik alan takım 3 maçla Adana Demirspor oldu. Bu ekibi 2 beraberlikle Hatay, Karagümrük, Keçiörengücü, İstanbulspor ve Adanaspor takip etti.

YENİLGİSİZ 4 TAKIM KALDI

TFF 1’inci Ligde 4 takım yenilgi yüzü görmedi. Hatayspor, Karagümrük, Keçiörengücü ve Adanaspor rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde en fazla sayıda mağlup olan takımlar ise 3 maçla Boluspor, Giresunspor ve Eskişehirspor olarak sıralandı. Erzurumspor’da 4 maçında 2 kez sahadan puansız ayrıldı.

EN GOLCÜ TAKIMLAR

Ligde 4 haftada en fazla gol atan takım 9 golle Ümraniyespor olurken, bu ekibi 8 golle Bursaspor, 7 golle İstanbulspor ve Hatayspor, 6 golle, Fatih Karagümrük, Altay takımları takip etti. Ligde en az gol atan takım ise 1 golle Boluspor olarak belirlendi. Kalesinde en fazla gol gören ekipler 10 golle Giresunspor ve Eskişehirspor oldu. Adana Demirspor ise kalesinde gol görmeyen tek takım olarak kaldı.

İÇ SAHA MAÇLARI

Ligde Ümraniyespor, Bursaspor, Balıkesirspor ve Keçiörengücü evlerinde oynadıkları iki maçı da kazanan 4 ekip olarak sıralandı. Giresunspor, Boluspor, Menemenspor ve Eskişehirspor ise evinde maç kazanamayan takımlar olarak kaydedildi. Evinde en fazla gol atan ekip 6 golle Ümraniyespor oldu, en fazla golü ise 5 golle Menemenspor yedi.

DEPLASMANLAR

Ligde deplasmandan en fazla puan çıkaran ekipler 4 puanla Hatayspor, Altay, Menemenspor ve Fatih Karagümrük olarak belirlendi. deplasmanda en fazla beraberlik alan takımlar ise 2 maçla Keçiörengücü ve Adana Demirspor oldu. Dışsahada en fazla golü 6 golle Hatayspor attı. Deplasmanda kalesinde gol görmeyen tek ekip Adana Demirspor oldu.