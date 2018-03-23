banner130

banner101

23 Mart 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “İddiamızı sürdürmek istiyoruz”

    Ümit milli takımında bulunan Boluspor’un genç orta saha oyuncusu Melih Okutan açıklamalarda bulundu.

    23 Mart 2018 Cuma 13:32
    Bu haber 64 kez okundu
    “İddiamızı sürdürmek istiyoruz”
    Haber: Semih Baykal

    Açıklamalarda bulunan Boluspor’un genç orta saha oyuncusu Melih Okutan Fenerbahçe’den buruk bir şekilde ayrıldığını söyledi. Şimdi Boluspor’da olduğunu ve Play off iddialarının sürdüğünü belirten Melih Okutan “Fenerbahçe’den ayrılırken bir burukluk yaşadım ama benim de her futbolcu gibi kariyer planlamam var. Boluspor’a giderek bunu gerçekleştirdim. Tekrardan Fenerbahçe’ye dönmek isterim. Çok büyük camia ve çok büyük bir kulüp. Boluspor olarak derin bir kadromuz var. Sait Hoca hücum oyuncularını rahat bırakıyor. Bizde bunu iyi değerlendirip yararlı olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp Play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

    “ÇOK ÖNEMLİ OLDU”

    Ümit Milli takımında olan Melih, İsveç maçının önemli olduğunu belirterek “Alanyaspor Stadyumu’nda İsveç ile karşılaşacağız. Aldığımız sonuçlardan sonra İsveç maçı bizim için çok önemli oldu. Alpay Hoca ile birlikte kamp ortamında bulunup toplantılar yaparak, İsveç maçını beraber analiz ettik. Kendisinin futbolculuk geçmişi muazzam. Bizlere tecrübelerini aktaracaktır” ifadelerini kullandı

    “İYİ BİR SEZON GEÇİRİYORUM”

    Boluspor’dakifermormansınıda değerlendiren Okutan, “Boluspor’da bu sezon gösterdiğim performans beni mutlu etti. İyi bir sezon geçiriyorum. Cengiz Ünder ve Enes Ünal ile genç takımdan arkadaşız. Onlardan gelen güzel haberler bizi sevindiriyor. Benim de hedefim Avrupa’da forma giyebilmek” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Ümit, Milli, Takımında, Bulunan, Boluspor’un

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Bolu Bilsem” in”Bilgini Yarıştır”Yarışmasından…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU UYGULAMAYI YAYGINLAŞTIRALIM!
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - EDİRNE BASKETBOL
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Çanakkale Şehitlerimiz
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel BİR DEVRİN SONU MU?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ’NİN BOLU’DA ŞUBESİ AÇILIYOR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Acıdı
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben” adı nereden geliyor ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124