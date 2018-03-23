Haber: Semih Baykal

Açıklamalarda bulunan Boluspor’un genç orta saha oyuncusu Melih Okutan Fenerbahçe’den buruk bir şekilde ayrıldığını söyledi. Şimdi Boluspor’da olduğunu ve Play off iddialarının sürdüğünü belirten Melih Okutan “Fenerbahçe’den ayrılırken bir burukluk yaşadım ama benim de her futbolcu gibi kariyer planlamam var. Boluspor’a giderek bunu gerçekleştirdim. Tekrardan Fenerbahçe’ye dönmek isterim. Çok büyük camia ve çok büyük bir kulüp. Boluspor olarak derin bir kadromuz var. Sait Hoca hücum oyuncularını rahat bırakıyor. Bizde bunu iyi değerlendirip yararlı olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp Play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ OLDU”

Ümit Milli takımında olan Melih, İsveç maçının önemli olduğunu belirterek “Alanyaspor Stadyumu’nda İsveç ile karşılaşacağız. Aldığımız sonuçlardan sonra İsveç maçı bizim için çok önemli oldu. Alpay Hoca ile birlikte kamp ortamında bulunup toplantılar yaparak, İsveç maçını beraber analiz ettik. Kendisinin futbolculuk geçmişi muazzam. Bizlere tecrübelerini aktaracaktır” ifadelerini kullandı

“İYİ BİR SEZON GEÇİRİYORUM”

Boluspor’dakifermormansınıda değerlendiren Okutan, “Boluspor’da bu sezon gösterdiğim performans beni mutlu etti. İyi bir sezon geçiriyorum. Cengiz Ünder ve Enes Ünal ile genç takımdan arkadaşız. Onlardan gelen güzel haberler bizi sevindiriyor. Benim de hedefim Avrupa’da forma giyebilmek” dedi.