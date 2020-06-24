İdil Naz Kanbur Bolu Belediyespor’da

Haber: Volkan Yılmaz

Yeni sezonda hedefini Sultanlar Ligi olarak belirleyen Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı transferde dur durak bilmiyor. Daha önce Elif Uzun, Fatma Beyaz, Burcu Şentürk, Elif Kavrar, Ceren Çağlar Baysal ve Melis Alpacar ile sözleşme imzalayan yeşil beyazlılar son olarak daha önce Galatasaray forması da giyen İdil Naz Kanbur ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Kulübümüz smaçör İdil Naz Kanbur ile yeni sezon için anlaştı. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray ve İzmir Büyükşehir Belediyesopor'da oynayan genç smaçör İdil Naz Kanbur'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.” Galatasaray altyapısında yetişen 1999 doğumlu genç smaçör kariyerinde Galatasaray, Anadolu Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyespor formaları giydi.