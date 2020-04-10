IFAB, futbolda kural değişikliğine gitti...

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bir maç penaltılara kaldığında, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar seri penaltılarda geçerli olmayacak. Kaleci eğer penaltıda kural ihlali yaparsa ve gol olmazsa kaleci, penaltı kullanan oyuncuyu "açık şekilde" rahatsız etmişse tekrarlanacak.

TİŞÖRT BÖLGESİNE DİKKAT EDİLECEK

Elle oynamalarda artık "tişört bölgesi"ne dikkat edilecek. Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecek, daha altı ise elle oynama olarak görülecek. Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında "Kasıtlı olmayan" elle oynama durumu gerçekleşirse, pozisyon incelenecek.