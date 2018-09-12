HABER:S.Özge Yücel

Sezon başında Brezilya'nın 4. Lig takımlarından Metropolitano'dan transfer edilen ve son haftası ilk 11 olmak üzere iki maçtır forma şansı bulan Igor, yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kendisine uygun bir ülke ve şehirde yaşadığına inandığını ve gelecek adına umutlu olduğunu belirten Igor, çok çalışıp güç toplamak istediğini vurguladı.

Güçlendikçe daha formda bir görüntü vereceğini anlatan 22 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu: "Şu an için tek hedefim daha fazla çalışabilmek ve sahaya yüzde yüzümü yansıtabilmek. Benim göze girmem gerekiyor. Kendimi göstermeliyim. Aslında çok büyük hedeflerim yok ama beklentilere cevap vermem lazım. 2 haftadır takımıma katkı sağlayabilmek için fırsat buluyorum. Bu şansı oyun disiplini olarak iyi değerlendirdiğimi ve takıma katkı sağladığımı düşünüyorum. İlk hafta oyuna sonradan girmiştim ama son maç öncesinde çok çalıştım. Hocam da bunun karşılığı olarak ilk 11'de görev verdi. Bende golümü atıp teşekkür ettim. Şimdi daha çok çalışacağım. Bana güvenenleri mahcup etmemeye çalışacağım."

"Golü atınca duygulandım"

Genç futbolcu, ligin 4. haftasındaki 1-0 sonuçlanan Hatayspor deplasmanında attığı gol anında yaşadıklarını şöyle anlattı:"O golden sonra ellerimi kaldırıp, Tanrı'yı göstererek sevinç yaşadım. Herkes başka yere çekse de bu, 'Tanrı'yla daha güçlüyüm' anlamındaydı. Golü atınca duygulandım. O yüzden de biraz gözlerim doldu."

Hatay maçı öncesinde teknik direktör Yalçın Kılınç'ın karşılaşmanın oldukça zorlu geçeceğini kendilerine anlattığını aktaran Igor, " Zaten maçta iki takım da çok fazla şans bulamadı. Sansı bulup değerlendirenin kazanacağı bir maçtı. Golü atan tarafın bizim olmamız mutlu etti. Hocamızın dediklerini yerine getirerek bu yolda ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.