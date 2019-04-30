İhraç Söylentileri Doğru Değil

Boluspor Kulübü yayınladığı basın açıklamasıyla 150 üyenin kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili haberlere açıklık getirdi.

İhraç Söylentileri Doğru Değil

Haber: Esra Öztürk

Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle: “Son dönemde yerel basında, kulübümüzün çok sayıda üyeyi ihraç ettiğine ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz tarafından son dönemde sadece 20’ye yakın üyemiz vefat etmeleri, FETÖ-PDY soruşturması kapsamında firari olmaları veya Bolu dışına yerleşip, uzun yıllardır kongreye gelmemeleri sebebiyle bu kişilerin dernek üyeliği iptal edilmiştir. Yine bir kısım bürokratların ve eski yöneticilerin ihraç edildiğine yönelik haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Örneğin basında ismi geçenlerden sadece Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin bir önceki dönem, yani 2015 yılında TFF temsilcisi seçilmesi nedeniyle yazmış olduğu dilekçe ile dernek üyeliğinden istifa etmiştir. Kamuoyuna duyurulur.”

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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