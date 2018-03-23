Haber: Semih Baykal

Ligin 28.haftasında deplasmandaSamsunspor ile karşılaşan Boluspor, maçta çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyleTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti. PFDK’ya sevk edilen Boluspor’aİhtar Cezası verildi. Boluspor’a verilen cezası ile ilgili TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Boluspor Kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanan Samsunspor - Boluspor Spor Toto 1.Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 221A ve 221B numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

Boluspor dışında PFDK'ya sevk edilen Spor Toto 1. Lig takımları ve oyuncuları ile ilgili kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- Samsunspor Kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanan Samsunspor - Boluspor Spor Toto 1.Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübütaraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Alt 114, Doğu Alt 130,131 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine kara veridi.

2- MKE Ankaragücü Kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Gençlik Parkı Kale Arkası A,B,C,D,E,F,G, Saatli Kale Arkası D,E,F,G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- Denizlispor Kulübünün, 17.03.2018 tarihinde oynanan Altınordu A.Ş. - Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Güney B bloka, giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- B.Ş. BLD. Erzurumspor Kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. Erzurumspor - Akın ÇorapGiresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst F1,F2 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada B.Ş. BLD. Erzurumspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Akın ÇorapGiresunspor Kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. Erzurumspor - Akın Çorap Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Adanaspor A.Ş. Kulübü sporcusu RoneıGleısonRodrıguesDosReıs'in, 17.03.2018 tarihinde oynanan ÇaykurRizespor A.Ş.-Adanaspor A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

7- Gaziantepspor Kulübünün, 17.03.2018 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantepspor Kulübü sporcusu Hüseyin Polat'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına kara verildi.