İKİ FRANSIZ, İKİ TÜRK BİSİKLETLİ SEYYAH

Haber: Birol Ertunç

Brezilya’yı sonra sırası ile Paraguay, Arjantin, Şili, Bolivya, Peru’yu geçtiler, Peru Lima’dan Çin Şanghai’ye uçtular, Çin’i boydan boya geçerek Kazakistan, Azarbeycan, Gürcistan üzerinden Türkiye’ye giriş yaptılar, Dokuz ay ve 11.000 km sonra 7 Haziranda Bolu’da oldular. Daha önlerinde 3000 km.lik bir yolları daha va, Ağustos sonunda Paris’e ulaşarak turu 14.000 km sonra bitirmeyi düşünüyorlar. Anıl Tan işçi, 27 yaşında, Emre Çıtak öğrenci 22 yaşında öğrenci, İstanbul’dan iki arkadaş. Onlar da 5 Haziran 2019’da Karadeniz turu için İstanbul’dan yola çıkıp, 7 Haziran da Bolu’da oldular. İlhan Ayerlikaya 63 yaşında, emekli öğretmen, veteran bisikletçi, Bolulu. İki Fransız, İki İstanbullu Türk ve İlhan Ayerlikaya’nın yolları Bolu’da kesişti.

İlhan Ayerlikaya; “Bisikletle Sayesinde İletişim Kuruyoruz”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ayerlikaya, “Dünya bisiklet konukseverliği sitesi sayesinde iletişim kuruyoruz, https://www.warmshowers.org/ adlı 120.000 üyeli ve 65.000 ev sahipliği olan site sayesinde iletişim kurarak birbirimize yardımcı oluyoruz. Şu anda birkaç gün içerisinde beş kişilik bir yabancı bisikletli grup daha Bolumuza gelmek üzere ancak Bolumuzda en büyük eksiklik bu tür sporcular için uygun bir kamp alanının olmaması. Umuyoruz ki; belediyemiz bu konuda çalışma yaparak uygun bir kamp alanı tesis edebilir” dedi.