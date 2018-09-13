HABER:S.Özge Yücel

Türk futboluna en son Cengiz Umut Meraş ve Emre Kılınç'ı hediye eden Boluspor yeni isimleri yetiştirmeye devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip son olarak alt yapıda görev yapan U 21 takımı oyuncularından Çağrı ve U16 takımı oyuncularından Ahmet Berke'yi A takımla antrenmanlara çıkarmaya başladı. Altay maçı hazırlıklarını sürdüren Boluspor teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma koşusunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra iki grup halinde taktik ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirilirken, son bölümde taktik oyun ile antrenman sona erdi.Bu çalışmada U21 takımı oyuncularından Çağrı ve U16 takımı oyuncularından Ahmet Berke, A takımla birlikte ilk kez antrenmanda yer aldı.