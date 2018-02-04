Haber: Semih Baykal

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar maç sonunda şunları ifade etti; “Önce rakibi tebrik ediyoruz. Bizim adımıza zor bir maçtı fakat onlar adına da zor bir maçtı oldu ama kazandılar. İlk yarısını kötü oynadığımız bir maçtı ama ikinci yarı bir değişiklik yaptık. Ofansif bir hamle ile orta sahayı kreatif hale getirdik. İkinci yarıyı neredeyse tek kale oynadık diyebilirim. İlk yarıda da iki tane pozisyonumuz vardı. Melih, Ahmet fark etmez iki haftadır çok gol kaçırıyoruz. İyi oynuyoruz ama bu sonuç oyunu neticesinde” ifadelerini kullandı.