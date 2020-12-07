İki maça Kovid-19 engeli

TFF 1. Lig'de Aydeniz Et Balıkesirspor'un Yılport Samsunspor ve İstanbulspor'la oynayacağı maçlar Balıkesir ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

İki maça Kovid-19 engeli

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 5 futbolcu ile 6 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı. Açıklamada, sonuçlanan testlerde 5 futbolcu ile 6 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Kırmızı-beyazlı ekipte Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 19'u futbolcu ve 11'i personel olmak üzere 30'a yükseldi. Açıklamada, "Bu sebeple, yarın sahamızda oynayacağımız Yılport Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor A.Ş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi yer aldı. 

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