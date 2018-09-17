HABER:S.Özge Yücel

Spor Toto 1.Ligin 5.haftasında Boluspor sahasında İzmir temsilcisi Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörü de açıklamalarda bulundu. Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Altay'ın 10 kişi kalmasının ardından beklentilerin 3 puan olduğunu ve 2 puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Herkesin beklentisi 3 puandı ama maalesef Altay çok iyi savunma yaptı. Belki maç 11'e 11 olsaydı çok daha farklı bitebilirdi. Neticesinde hiçbir şekilde mazeretimiz yok. Maçı kazanmamız lazımdı. Gerçi kazanacak pozisyonları da bulduk. İkinci yarı bariz bir üstünlüğümüz vardı. Sadece bir pozisyonda kontra atakla Gökhan'ın eline değmeden bir pozisyon verdik. Sevindirici tarafı bu" dedi.

"Bugün seyircimiz olsaydı çok daha fazla pozisyona girerdik"

Evlerinde 2 maçı seyircisiz kazandıklarını ve Altay maçıyla seyircilere tekrar kavuşacaklarını ifade eden Karafırtınalar, "Bugün seyircimiz olsaydı çok daha fazla pozisyona girip çok daha agresif oynayabilirdik. Baskıyı daha fazla kurabilirdik. Neyse ki bu maçla birlikte seyirci olayı da bitiyor. İnşallah içeride oynayacağımız ilk maçla beraber seyircimize de kavuşacağız. Çok daha güzel, coşkulu bir Boluspor izleyeceğiz. Bugün oynanan oyun zaman istediğim gibiydi. Tempo, rakibin oyunu soğutmasıyla alakalı bazı zamanlarda düşüktü. Bütün olumsuzluklara rağmen bizim skoru bulmamız gerekiyordu. Bulamadığımız için üzgünüm ama o pozisyonları oraya kadar getirdik, içeri atmakta zorlandık. Onları çalışıp gole çevireceğiz" şeklinde konuştu.

Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ise, takımının 65 dakika boyunca 10 kişi mücadele ettiğini kaydederek, "Taktiksel açıdan burada değerlendirecek çok şey var ama önemli olan Gencer'in atılmasından itibaren uzatmalarla beraber 65 dakika Boluspor gibi bir takıma karşı, Bolu deplasmanında oyuncularım puan aldı. Tabi ki Boluspor'un da pozisyonları vardı. Biz doğru savunma yaptık, doğru pozisyonlara çıktık. Ön tarafta özellikle Kappel'in Pedro'nun daha sonra Ivanov'un bir pozisyonu var. Galip de gelebilirdik ama kendi adıma önemli bir puan aldık. İnşallah Giresun maçında da içeride seyircimizle beraber galip gelerek kafamızdaki planı devam ettirmek istiyoruz" dedi.