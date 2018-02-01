Haber: Esra Öztürk

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, asıl hedeflerinin lig olduğunu söyledi. Diyadin karşılaşmanın ilk yarısının dengeli geçtiğini belirterek, “Duran toptan yediğimiz gol dışında iki takım da beraberdi. Duran toptan yediğimiz golle ikinci yarıya mağlup girdik. İkinci yarıda ise iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kaçırdığımız penaltı ile skoru 2-1’e getirebilirdik ve daha sonrasında bulduğumuz golle karşılaşmayı 3-1 kazanabilirdik. Skor ve oyun berabere devam ederken maçın bitimine 3 saniye kala verilen penaltı dengeyi bozdu. Bu pozisyonla ilgili bir şey demeyeceğiz. Karara saygılıyız ancak kim ne görmek istiyorsa onu görüyor. Kural olarak da Süper Lig takımlarıyla 1. Lig takımları arasında bir yabancı oyuncu adaletsizliği var. Süper Lig takımları 5 yabancı oyuncu oynatabiliyor. Böyle bir adaletsizlik olacaksa diğer lig takımları hiç Ziraat Kupası oynamasın” ifadelerinde bulundu.