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31 Ocak 2018 Çarşamba
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    • “İki takımda kazanabilirdi”

    Akın Çorap Giresunspor, ligin 19.haftasında deplasmanda Adanaspor ile 1-1 beraber kadı. Maçın sonunda Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin açıklamalarda bulundu.

    31 Ocak 2018 Çarşamba 08:53
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    “İki takımda kazanabilirdi”

    Haber: Semih Baykal

    Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Zorlu bir maç olacağı muhakkaktı. İlk yarı itibariyle iki takım adına da dengeli bir maç oldu diye düşünüyorum. Bununla birlikte ilk yarının son dakikalarında golü de bularak soyunma odasına avantajlı girdik. İkinci yarı da Adanaspor’un risk alacağını biliyorduk. Bizlerinde bu durumda rakip takım öne çıktığında eksik yakaladığımızda goller bularak filmi erken bitirmemiz gerekirdi ve bitirmediğimiz sürece de rakip takım oyuncuların istediği iştahı devam ediyor. Nitekim de bir duran toptan golü de yedik. Son bölümde her iki takım adına da maç gitti geldi. İki takımda kazanabilirdi. Sezon başından bugüne kadar oyun anlamında söylemiyorum skor anlamında söylüyorum skor üretme adına bir sıkıntımız var. Bugünde risk alan bir takıma karşı hücum hattımızın maçı koparması lazımdı. Yakaladığın pozisyonu değerlendiremediğin de rakibinde iştahı artar maçı da kaybetme ihtimaliniz olur. Geçen hafta olduğu gibi 90 dakika oynayan biz kaybeden biz aynı şekilde Adanaspor karşısında da olabilirdi. Sezon başından bugüne kadar hücum hattında ki eksikliğimiz puanlar olarak eksi anlamda yazmaya devam ediyor. İlk ikiye hedef seçmiş bir kadromuz var. Özellikle takım olarak en iyi takımlardan biriyiz ama bu oyunla beraber en sıkıntılı forvet hattına da sahip olduğumu biliyorum. İki üç trasfer olur ondan sonra neler olabilir bekleyip göreceğiz. İlk ikiye tutunma adına bir seri yakalamak zorundayız. Adanaspor karşısında başlatmak istiyorduk ama olmadı. Zorlu bir deplasmandan beraberlikle dönüyoruz”dedi.

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