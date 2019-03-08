İki taraftan dostluk mesajı

Haber: Gökhan Aksoy

Antalya deplasmanından dönerken yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün vefatından sonra neredeyse tüm kulüpler ve taraftarları Ankaragücü'nün ve vefat eden taraftarların ailelerinin acılarını paylaşarak destek oldular. Yaşanan bu gelişme tribünlere yansıyarak dostluk mesajları verilmeye başlandı. Ankaragücü taraftar grupları Gecekondu ve BEC önderliğinde dostluk ve kardeşlik çağrısı yapıldı. Ankaragücü taraftarları artık hiç bir kulüp taraftarları ile husumetlerinin kalmadığını, dostluğun ön plana çıkması gerektiğini belirtmişlerdi. Bu tür mesajlar çeşitli tarafta gruplarından gelirken, futbol ailesinde dostluk rüzgarları daha güzel esmeye başladı. Dostluk ve kardeşlik mesajlarına bir destekte Boluspor taraftar grupları Yarenler ve Cadde 14'den geldi. İki taraftar grubunun ortak olarak yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “ Öncelikle tekrardan geçtiğimiz hafta meydana gelen elim kazada vefat eden tribüncü kardeşlerimiz Mert Turgut Çakır’a ve Eren Açıkgöz’e Yüce Allah’tan rahmet, aynı kazada yaralanan kardeşlerimize ise acil şifalar dileriz. Ankaragücü camiası başta olmak üzere tüm tribünlerin ve ülkemizin başı sağ olsun. Bu yaşanan üzücü olay belki de bugüne kadar olması gereken bir birlikteliğe, bir kardeşliğe vesile oldu ve cenaze töreninde görüldü ki daha önce birbirleri ile hasım olan, düşman olan tribünler kol kola yürüdü, birbirlerinin yardımına koştu, acısını paylaştı, tabuta beraber omuz verdi. Bu vesile ile Gecekondu ve BEÇ taraftar guruplarının önderliğinde başlatılan dostluk, kardeşlik çağrısına destek veren diğer tribün gurupları gibi bizlerde Boluspor taraftar gurupları olarak bu dostluğa ve kardeşliğe sonuna kadar destek verdiğimizi bildiririz..Bu andan itibaren daha önce hasım olduğumuz taraftar grupları başta olmak üzere hiç bir taraftar gurubu ile sorunumuzun olmadığını belirtir, dostlukların pekiştirilmesi için elimizden geleni yapacağımızı bildiririz. Analarımızın ve sevenlerimizin artık ağlamaması için taşın altına gövdemizi sokmaya hazırız. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır. Temennimiz bu dostlukların ilelebet sürmesidir. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Geleceğe dostluk ve kardeşlik adımları ile yürümek dileği ile.”

GAZİŞEHİRDEN DOSTLUK ELİ

Son dönemlerde yaşanan bazı olaylardan sonra Boluspor ile arası gergin olan Gazişehir FK Taraftarlar Derneği, dostluk ve kardeşlik kapsamında mesaj yayınladı. Gazişehir ataraftarlar derneği tarafından sosyal medya hesaplarından iki kulübün logosu ile yayınladığı mesajda Boluspor taraftarlarına dostluk elini uzattı. Gazişehir FK Taraftarlar Derneğinin yayınladığı mesajda "Tüm takım taraftarlarının aldığı karara saygı duyuyoruz kavgalı olduğumuz Boluspor taraftarlarına dostluk elini uzatıyoruz aynı duyarlılığı Bolusporlu kardeşlerimizden de bekliyoruz Türk futbolu ve tribünlerimiz kazansın" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 14:33