Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan ve 36 puanla 6. sırada bulunan Altınordu ile 34 puanla 7. basamakta yer alan Boluspor yarın kozlarını Bornova Stadı'nda paylaşacak. Ancak bu kritik karşılaşma farklı bir anlam da taşıyor. Bucaspor'da birlikte çalışan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, rakip olacak. Bucaspor'un Süper Lig'de ve 1. Lig'de olduğu sezonlarda Hüseyin Eroğlu, Sait Karafırtınalar'ın yardımcılığını yapıyordu. İki eski dost bu kez birbirlerine 5. kez rakip olacak. İki teknik adamın karşılaştığı 4 maçtan ikisini Altınordu kazandı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İzmir ekibi, 8 gol atarken kalesinde de 4 gol gördü.