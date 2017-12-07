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07 Aralık 2017 Perşembe
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    • İkinci maç tarihi belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maç programı Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından açıklandı.

    07 Aralık 2017 Perşembe 13:12
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    İkinci maç tarihi belli oldu

    Haber: Semih Baykal

    Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maç programını açıkladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Boluspor’un 3-1 galip geldiği maçın rövanşında Atatürk Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı konuk edeceği maçın tarihi 12 Aralık 2017 Salı,  saati ise 16.30 olarak belirtildi.Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maç programı şu şekilde;

    12 Aralık Salı

    13.30: Antalyaspor – Orhangazi Belediyespor ( Antalya Stadı)

    15.30: Bursaspor – Adanaspor ( Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı)

    16.30: Boluspor – Kasımpaşa ( Bolu Atatürk Stadı)

    17.30: Trabzonspor – BB Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

    19.30: Sivas Belediye Spor – Galatasaray ( Yeni 4 Eylül)

    21.00: GrandmedicalManisaspor – Beşiktaş ( Manisa 19 Mayıs)

    13 Aralık Çarşamba

    13.30: Gençlerbirliği – Kars 36 Spor ( Ankara 19 Mayıs)

    14.30: Teleset Mobilya Akhisarspor – Ankara Demirspor ( Manisa 19 Mayıs)

    16.30: Bucaspor – Demir Grup Sivasspor ( Yeni Buca)

    17.00: Evkur Yeni Malatyaspor – Osmanlıspor ( Yeni Malatya Stadyumu)

    18.45: Aytemiz Alanyaspor – Akın Çorap Giresunspor ( Bahçeşehir Okulları Stadı)

    20.30: Adana Demirspor – Fenerbahçe ( Adana 5 Ocak Fatih Terim)

    14 Aralık Perşembe

    13.30: Eyüpspor – Kayserispor ( Esenler Stadı)

    14.00: İstanbulspor – Kardemir Karabükspor ( belli değil)

    16.00: Atiker Konyaspor – Batman Petrol Spor ( konya Büyükşehir Belediye)

    20.00: MedipolBaşakşehir – KipaşKahramanmaraşspor ( 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupası, 5., Tur

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