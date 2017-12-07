Haber: Semih Baykal
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maç programını açıkladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Boluspor’un 3-1 galip geldiği maçın rövanşında Atatürk Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı konuk edeceği maçın tarihi 12 Aralık 2017 Salı, saati ise 16.30 olarak belirtildi.Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maç programı şu şekilde;
12 Aralık Salı
13.30: Antalyaspor – Orhangazi Belediyespor ( Antalya Stadı)
15.30: Bursaspor – Adanaspor ( Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı)
16.30: Boluspor – Kasımpaşa ( Bolu Atatürk Stadı)
17.30: Trabzonspor – BB Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.30: Sivas Belediye Spor – Galatasaray ( Yeni 4 Eylül)
21.00: GrandmedicalManisaspor – Beşiktaş ( Manisa 19 Mayıs)
13 Aralık Çarşamba
13.30: Gençlerbirliği – Kars 36 Spor ( Ankara 19 Mayıs)
14.30: Teleset Mobilya Akhisarspor – Ankara Demirspor ( Manisa 19 Mayıs)
16.30: Bucaspor – Demir Grup Sivasspor ( Yeni Buca)
17.00: Evkur Yeni Malatyaspor – Osmanlıspor ( Yeni Malatya Stadyumu)
18.45: Aytemiz Alanyaspor – Akın Çorap Giresunspor ( Bahçeşehir Okulları Stadı)
20.30: Adana Demirspor – Fenerbahçe ( Adana 5 Ocak Fatih Terim)
14 Aralık Perşembe
13.30: Eyüpspor – Kayserispor ( Esenler Stadı)
14.00: İstanbulspor – Kardemir Karabükspor ( belli değil)
16.00: Atiker Konyaspor – Batman Petrol Spor ( konya Büyükşehir Belediye)
20.00: MedipolBaşakşehir – KipaşKahramanmaraşspor ( 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
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