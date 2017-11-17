Haber: Semih Baykal

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçı ilk yarısı denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçti. 5.dakika 2-1 MÇAL üstünlüğü ile geride kaldı. 10.dakikada da tek sayılık fark vardı: 3-2. 15.dakikada Esentepe MTAL 5-4 öne geçti ancak 1 dakika sonra eşitlik golü geldi.20.dakika 6-6 ile geride kalırken bu dakikadan sonra MÇAL rakibini oyundan düşürdü ve ilk yarıyı 9-6 önde kapattı. 2.yarıda Esentepe MTAL gol bulmakta çok zorlandı. İlk 10 dakikada gol bulamayan Esentepe MTAL 13-6 geriye düştü. 15.dakika 15-7,20.dakika 20-8 ile geride bırakıldı. Maçtan 23-9 galip ayrılan MÇAL 2.galibiyetine ulaşmış oldu.