Haber: Esra Öztürk

U 21, 1. Ligde mücadele eden Boluspor, ligin 22.haftasında Adana Demirspor’a konuk oldu. Adana Güney Yıldızı’nda oynanan mücadeleyi Boluspor 2-0 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golleri 51.dakikada Muhammed Şura Çetin ve 85.dakikada Erkan Süer kaydetti. Boluspor u 21 takımı bu galibiyetle puanını 34’e çıkararak 4.sıradaki yerini korudu. Adana Demirspor ise 28 puanla 10.sırada yer alıyor. Boluspor ligin 23.haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ederken, Adana Demirspor ise Adanaspor’a konuk olacak.

Stad: Güney Yıldızı

Hakemler: Ali Bezgin, Muhammet Munir Dadı, Çiğdem Uslu, Şakir Sergen Gençoğlu

Adana Demirspor: ** Nusret Can Körümdük, ** Ali Kılıç, ** Metehan Karslı, ** Mustafa Baran, ** Enes Yılmaz, ** Yunus Emre Alyaprak, ** Ahmet Can Genç, ** Fadıl Sayim, ** Uğurcan İkikardeş, ** Canpolat Çelik, ** Görkem Nigit

Boluspor: *** Efe Köpür, ** Oğuzhan Erbay, ** Hakan Özkan, ** Yasin İlhan, ** Emin Kaan Arslan, ** Burak Gümüş, ** Alperen Utar, ** Kutay Aydın, ** Ahmet Talha Kelebek, ** Abdurrahman Çağlar, ** Muhammed Şura Çetin

Goller: 51.dk. Muhammed Şura Çetin, 85.dk Erkan Süer ( Boluspor)

Sarı Kartlar: 75.dk Görken Nigit ( Adana Demirspor), 87.dk Erkan Süer( Boluspor)