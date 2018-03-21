Haber: Gönül Olutürk

Bolu Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi Play Off grubunun 7.haftasında Bolu Belediyespor ile Kıbrıscıkspor karşı karşıya geldiler. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynan mücadeleyi Bolu Belediyespor 1-0 kazandı. Bolu Belediye’ye galibiyeti getiren golü 62.dakikada Oğuz Toy kaydetti. Bolu Belediyespor’da Mert Şen maçın uzatma dakikalarında rakibine yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 3 puanı tek golle hanesine yazdıran ve puanını 9’a çıkaran Bolu Belediyespor puanını 5. sırada yer alırken, Kıbrıscıkspor ise 9 puanla 4. sırada yer alıyor. Bolu Belediyespor ligin 8.haftasında Karacasu 2011 ile karşılaşırken, Kıbrıscıkspor ise Geredespor ile mücadele edecek.

Saha: Karaçayır Spor Tesisleri

Hakem: Umut Kılıç, Ali Seçişmiş, Batuhan Topçu

Bolu Belediyespor: ** Enis Volkan Özmen, ** Yağız Çakar, ** Semih Durak, ** Mert Şen, ** Mete Akgüngör, ** Özgür Anıl Ok, ** Muhammet Orhan, ** Bilal Gümüşoğlu, ** Oğuzhan Bolat, ** Mustafa Can Ay, ** Sinan Durak

Kıbrıscıkspor: ** UmutcanŞeremet, ** Furkan Güler, ** Onur Aytar, ** Mahmut Bozdemir, ** Tunahan Özdemir, ** Samet Güney, ** Emre Çolak, ** Samet Şay, ** Serhat Gülen, ** Ramazan Kaygı, ** İshak Akyıldız

Gol: 62. DkOğuz Toy (Bolu Belediyespor)

Kırmızı kart: 90+1. Dk Mert Şen (Bolu Belediyespor)