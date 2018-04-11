Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor evinde GrandmedicalManisaspor ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 2-1 galip ayrıldı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede GrandmedicalManisaspor'un golünü 13. dakikada Alper Önal atarken, Adana Demirspor'un golleri 50. dakikada Yiğitcan Erdoğan, 87. dakikada da TheoMendy'den geldi. Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 37'ye yükseltirken, küme düşmesi kesinleşen GrandmedicalManisaspor ise 15puanda kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Seyfettin Ünal, Deniz Caner Özaral

Adana demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Batuhan İşçiler, Adil Demirbağ, Gege(Dk. 46 Tambe), Mustafa Yılmaz (Dk. 74 Politylo), Lalawele, Savaş Yılmaz, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Yiğit İncedemir), Mendy

Grandmedıcalmanisaspor: Zafer Görgen, Hüseyin Tok, Berk Cambaz, İlkay Gül, Akın Açık (Dk. 55 Bayram Büstaç), Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı, Kemal Temel, Ulaş Doğuş Kaya (Dk. 73 Cemal Ayberk Dilbil), Asım Hamzaçebi (Dk. 90+3 Aykut Yüce), Alper Önal

Goller: Dk. 13 Alpay Önal (GrandmedicalManisaspor), Dk. 50 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 87 Mendy (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ömer Buğdaycı, Dk. 52 Alper Önal, Dk. 68 Berk Cambaz (GrandmedicalManisaspor), Dk. 78 Erhan Kartal (Adana Demirspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Kağan'ın ortasına iyi yükselen Alper'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.0-1

25'inci dakikada Aires'in sol kanattan açtığı ortada Kubilay'ın çizgiden vuruşunda top üstten auta gitti.

44'üncü dakikada, Mustafa'nın ceza sahasının solundan kaleye gönderdiği top defansa çarparak kaleye gitti ve giden topu kaleci çıkardı.

49'uncu dakikada Yiğit'in köşe vuruşunda Yiğitcan'ın kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.1-1

58'inci dakikada Mendy'nin ceza sahasının solundan yaptığı zayıf vuruşta top kalecide kaldı.

62'nci dakikada Mustafa ceza sahasına girer girmez topu Mendy'e bıraktı, Mendy topun gelişine yaptığı vuruşta top direkte patladı.

67'nci dakikada Lalawele ceza sahasına gönderdiği yerden ortada Mendy net pozisyonda topu dışarı yolladı.

79'uncu dakikada Yiğit'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.

85'inci dakikada Yiğit'in ceza sahasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Sergiy kaleciyi geçemedi.

87'inci dakikada savunmadan dönen topa gelişine vuran Savaş'ın şutu kaleciden döndü. Dönen topu Mendy tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu:2-1

Karşılaşma Adana Demirspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.